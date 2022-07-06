Canlı yayında kafasında bardak kırmıştı! Caner Toygar yıllar sonra sebebini itiraf etti!
Yıllar önce bir evlilik programında canlı yayında kafasında bardak kırması ile hafızalara kazınan Caner Toygar, yıllar sonra bunu neden yaptığını Armağan Çağlayan'a anlattı.
2000'li yılların başında Gelinim Olur Musun isimli evlendirme programına katılan Caner Toygar bir telefon bağlantısı sırasında sinirlenip kafasında bardak kırmıştı.
Yıllar sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılan Caner Toygar bardak kırma meselesinin sebebini itiraf etti.
Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.
Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.