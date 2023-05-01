Canlı yayında itiraf Müge Anlı hastalığını açıkladı! 'Söylemeyecektim ama...'
Ünlü sunucu Müge Anlı canlı yayında sağlık durumuyla ilgili bir itirafta bulundu.
Her sabah ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bu hafta da kayıp olaylarını çözmeye çalışıyor.
Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen 16 yaşındaki Gülcan'ı arıyor. Gülcan önceki gün stüdyoya gelip ailesiyle yüzleşti.
Genç kızın ailesiyle yüzleşmesi sırasında Müge Anlı, Gülcan'ın eniştesinin okuma-yazma bilmediğini öğrenince çileden çıktı. Yıllardır okuma-yazma seferberliği için çaba gösteren ünlü sunucu bu olayla birlikte hastalığını itiraf etti.
"Ciğerlerimde leke oldu"
Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık." diyerek herkesi şaşırttı.