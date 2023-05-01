Canlı yayında itiraf Müge Anlı hastalığını açıkladı! 'Söylemeyecektim ama...'

"Ciğerlerimde leke oldu"

Anlı "Artık ben bugün bu ülkede 'Okuma-yazma bilmiyorum' diyenlere çok kızıyorum. Bak ciğerimde leke oldu. Söylemiyordum, söyleyeyim. Okuma-yazma seferberliği için gittiğim halk eğitimlerde dolaşırken ne hastalık kaptıysam artık." diyerek herkesi şaşırttı.