Canlı yayında iç hesaplaşma "mobbing" olayı patladı Seren Serengil Bircan Bali ve Arto birbirine girdi!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Söylemezsem Olmaz programında sunucular Seren Serengil Bircan Bali ve Arto canlı yayında adeta birbirine girdi. İç hesaplaşmanın yaşandığı anlarda daha önce kendisine "mobbing" uygulandığını iddia eden Seren Serengil ile Bircan Bali ve Arto yüzleşerek eteklerindeki taşları bir bir ortaya döktü. İşte gündeme bomba gibi düşen canlı yayında yaşananlar...
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun sunuculuğunda hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yaşanan gerilimlerin ardından hesap vakti geldi.
Her şeyin normal başladığı yayının açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna girdi.
Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'Covid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Covid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan."
Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Covid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İşin ilginç kısmı bir sonraki gün yayınlanan programda Seren Serengil'e dair bir detay paylaşılmamıştı.
Seren Serengil'in, Amerika seyahati sırasında da Arto ve Bircan Bali yayında halay çekerek eğlenceli vakit geçirmişti.
Tüm bunlara sinirlenen Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu. Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"