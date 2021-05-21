Canlı yayında her şeyi anlattı Esra Erol şaştı kaldı: Karısı başka bir kadınla...
Esra Erol'da geçtiğimiz gün yaşanan olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Eşinin kaçtığını anlatan Ferdi Şimşek'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü.
Esra Erol'a programı dün canlı yayınına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.
Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı" diye konuştu.
16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim' dedi.