Canlı yayında fenalaşan Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Seren Serengil, önceki gün Söylemezsem Olmaz programında fenalaştı. Apart topar hastaneye kaldırılan Serengil'in sağlık durumu için ilk açıklama geldi.
Söylemezsem Canlı yayınında fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil sevenlerini korkuttu. ''Yaza çıkamayabilirim'' açıklaması ile uzunca bir süre konuşan Serengil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Fatih Gültekin, Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili ''Durumu iyiye gidiyor. 3 gün boyunca misafir edeceğiz onu. Vücutta ciddi anlamda bir yıpranma ve hasarlı olan noktalar var. Pazartesi günü son kontrollerinden sonra taburcu edeceğiz Seren hanımı'' dedi.
Arto'nun ''Seren'in hastalığı ölüme kadar gider mi?'' sorusuna da yanıt veren Fatih Gültekin, ''Değerlerini kontrol ettik. Öncelikle biz bunlara bakıyoruz. Ama dikkat edilmediği takdirde zor bir rahatsızlık önceliğimiz değerlerini kontrol altına almak'' dedi.
'Bu değerler bozulduğun nerelere zarar veriyor?' sorusuna da yanıt veren Gültekin, şunları söyledi:
''Özellikle karaciğer, iç ve dış safra kanalı dediğimiz noktalar var. Buradaki değerlerin yükselmesine etki ediyor. Bunlar kontrol edilmediği sürece de istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor.''