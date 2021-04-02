Canlı yayında fenalaşan Seren Serengil'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

'Bu değerler bozulduğun nerelere zarar veriyor?' sorusuna da yanıt veren Gültekin, şunları söyledi:

''Özellikle karaciğer, iç ve dış safra kanalı dediğimiz noktalar var. Buradaki değerlerin yükselmesine etki ediyor. Bunlar kontrol edilmediği sürece de istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor.''