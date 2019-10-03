canlı yayında 'Evli adamla birlikteyim karısı da biliyor' itirafı! Sunucu Nur viral şok geçirdi
Beyaz TV'deki canlı yayına telefonla bağlanan kadın izleyici, 5-6 senedir evli bir adamla birlikte olduğunu karısının da durumu bildiğini anlatınca sunucu Nur Viral ve izleyenlerin ağzı açık kaldı. İzleyicininin, "Beni tehdit ediyor. Ya beni bitir ya onu bitir diyorum" sözleri de cabası.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın izleyicinin yıllardır yaşadığı yasak aşkı itiraf etmesi ve yaşadıklarını anlatması izleyicileri ve sunucu Nur Viral'ı şaşkına çevirdi.
5-6 yıldır bilikteymiş
Evli bir adamla imam nikahı kıyarak 5-6 yıldır birlikte olduğunu anlatan kadın izleyici, canlı yayına telefonla bağlanıp gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. İsmini vermek istemeyen kadın izleyici yaşadıklarını şöyle anlattı:
Karısının akrabalarıyla tanıştırdı
Bırakamıyorum çünkü beni avucunun içine aldı. Evim vardı, evimi ipotek ettirdi. Bütün çevresi ve arkadaşlarıyla beni tanıştırdı. Karısının akrabalarıyla bile tanıştırdı.
Karısı da benim farkımda
Öyle bir kumpasın içine girdim ki anlatamam. Karısının kardeşi bile bana "Yenge" diyerek benim evimde kalıyordu. Karısı da benim farkımda ama bilmemezlikten geliyor.