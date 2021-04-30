Esra Erol programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel herkesi şoke etmişti. Dün yayınlanan programda karşı karşıya gelen Gülhan ve Muammer ikilisi yine gündeme bomba gibi düştü.