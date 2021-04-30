Canlı yayında DNA şoku! Esra Erol'da karısından şiddet gören koca şaştı kaldı
ATV'de yayınlanan Esra Erol programında Gülhan ve Muammer ikilisi izleyenleri hayrete düşürdü. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi.
Esra Erol programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel herkesi şoke etmişti. Dün yayınlanan programda karşı karşıya gelen Gülhan ve Muammer ikilisi yine gündeme bomba gibi düştü.
Karısı Gülhan'ın, Sezai isimli eski nişanlısına kaçtığını ve aynı zamanda eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer, Esra Erol'dan yardım istedi. Ancak Gülhan’a ulaşıldıktan sonra işler iyice karışmıştı.
Esra Erol Gülhan'a ‘çocuğun babası kim diye sorunca’ Gülhan'ın verdiği yanıt izleyenleri şaşkına çevirmişti.
Gülhan, çocuğunun babasının Sezai olduğunu ancak Özcan'ın kimliğine kayıtlı olduğunu Muammer'e baba dediğini anlattı.