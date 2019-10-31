Canlı yayında bomba itiraf! Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu anlattı
Yemekteyiz yarışmasının eski sunucusu Onur Büyüktopçu, canlı yayında evlilik itirafında bulundu, herkes şaşırdı.
Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ardından TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Büyüktopçu'nun evlilik itirafı ise herkesi çok şaşırttı.
İşte Onur Büyüktopçu'nun şaşırtan o açıklamaları...
"İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşündüm ama olmadı.''
''Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı. Bu işler yurt dışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun. Kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım.''
''Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş. ‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok, ben de vazgeçtim."