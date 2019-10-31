Canlı yayında bomba itiraf! Yemekteyiz'in eski sunucusu Onur Büyüktopçu anlattı

''Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı. Bu işler yurt dışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun. Kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım.''