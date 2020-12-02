Canlı yayında biten dostlukta Deniz Seki'den Demet Akalın'a zeytin dalı
Demet Akalın ve Deniz Seki, canlı yayında dostluklarını bitirmişlerdi. Seki, Akalın'a zeytin dalı uzatınca ikili yeniden barıştı.
Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi Çağla da eleştirdi. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere binmişti. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti.
Hatta ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıkmıştı. Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın ise eski defterleri açmıştı.
Akalın, Seki'ye şunları söyledi:
"Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni."