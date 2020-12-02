Canlı yayında biten dostlukta Deniz Seki'den Demet Akalın'a zeytin dalı

Akalın, Seki'ye şunları söyledi:

"Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni."