Canlı yayında açıklandı Tarkan hayranları havalara uçtu Pınar Tevetoğlu hamile

Resmi olarak bir açıklama yapması beklenen Tarkan'ın, baba olacağını yeni bir video ile duyurması bekleniyor. Öyle ki Tarkan, eşinin ilk hamileliğini son derece dikkat çeken ve bol miktarda taklidi yapılan bir video ile duyurmuştu.

Tarkan'ın ilk kez baba olacağını duyurduğu video