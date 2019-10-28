Canlı yayında açıklandı Tarkan hayranları havalara uçtu Pınar Tevetoğlu hamile
Pınar Dilek ile 2016 yılında hayatını birleştirmesinin ardından Liya isimli kız çocuğunu kucağına alan Tarkan'ın, ikinci kez baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınında magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber yayınlandı. Habere göre, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu ve bebeğin 2 aylık olduğu öğrenildi.
Düğününden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bizim Pınar'la tam üç çocuğumuz olacak" açıklamasını yapan Tarkan Tevetoğlu'nun, ikinci kez babalık sevincini yaşayacak olması takipçilerini de sevindirdi.
Resmi olarak bir açıklama yapması beklenen Tarkan'ın, baba olacağını yeni bir video ile duyurması bekleniyor. Öyle ki Tarkan, eşinin ilk hamileliğini son derece dikkat çeken ve bol miktarda taklidi yapılan bir video ile duyurmuştu.
Peki Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu kimdir?
Pınar Dilek Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. 31 yaşında olan Pınar Dilek, Elazığlı anne ve Şanlıurfalı babanın kızıdır.