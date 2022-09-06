Canlanır korkusuyla sıra dışı önlem! Polonya'da 'vampir' mezarı bulundu
POLONYA'da, vampirlere inanışın yaygın olduğu dönemden kalma bin yıllık bir mezar bulundu. Mezarda orak ve asma kilitle önlem alınmış olması araştırmacıları şaşırttı. İşte Polonya'daki 'kadın vampir' mezarı...
Polonya'da bir köyde, 'yeniden canlanmasını” engellemek için boğazı bir orak, ayakları ise asma kilitle toprağa sabitlenen “kadın bir vampir"in kalıntıları bulundu.
Ön dişleri araştırmacıları şaşırttı
Pien köyündeki 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta yapılan arkeolojik çalışma sırasında keşfi yapan araştırmacılar, kadının iskeletinin başında yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu göstererek ipek bir başlık buldu. Ayrıca iskeletinin ön dişlerinin olağandışı bir şekilde sivri olduğu görüldü.
"Kalkmaya çalışsaydı başı kesilecekti"
Nicholas Copernicus Üniversitesi'nden ekip lideri Prof. Dr. Dariusz Poliński, kadının defin şeklinin sıradışı olduğunu belirterek "Ölülerin geri dönmesinden korunmanın yolları, başını veya bacaklarını kesmek, yakmak veya onları bir taşla ezmektir. Orak düz bir şekilde yatırılmamış, boynuna öyle bir şekilde yerleştirilmişti ki, ölen kişi kalkmaya çalışsaydı, büyük olasılıkla başı kesilecek veya yaralanacaktı” diye konuştu.
Vampirlere inanış Doğu Avrupa'da yaygındı
Poliński, İskeletin sol ayağındaki asma kilitli ayak başparmağının muhtemelen 'bir devrin kapanışını ve geri dönüşün imkansızlığını' simgelediğini de sözlerine ekledi.