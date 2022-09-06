Canlanır korkusuyla sıra dışı önlem! Polonya'da 'vampir' mezarı bulundu

"Kalkmaya çalışsaydı başı kesilecekti"

Nicholas Copernicus Üniversitesi'nden ekip lideri Prof. Dr. Dariusz Poliński, kadının defin şeklinin sıradışı olduğunu belirterek "Ölülerin geri dönmesinden korunmanın yolları, başını veya bacaklarını kesmek, yakmak veya onları bir taşla ezmektir. Orak düz bir şekilde yatırılmamış, boynuna öyle bir şekilde yerleştirilmişti ki, ölen kişi kalkmaya çalışsaydı, büyük olasılıkla başı kesilecek veya yaralanacaktı” diye konuştu.