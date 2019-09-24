Canlandıracak kişinin benzerliği olay Ahmet Kaya'nın hayatı film oldu!

Canlandıracak kişinin benzerliği olay Ahmet Kaya'nın hayatı film oldu!
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan filmde Kaya'yı canlandıracak Özgür Tüzer'in benzerliği herkesi şaşırttı.
Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Kaya'nın ailesinin bu sinema filmine karşı çıkmasına rağmen beyaz perdeye gelecek olan filmde Ahmet Kaya'yı şarkıcı Özgür Tüzer canlandıracak.
Ahmet Kaya'ya benzerliği ile herkesi şaşırtan adeta ikizi gibi olan Özgür Tüzer, filmde usta sanatçının türkülerini de söyleyecek. 29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.
Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı canlandıracağı İki Gözüm filminde Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ise Ahmet Kaya'nın şarkıları telif hakları nedeniyle filmde olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.