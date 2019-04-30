Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, bugün Maranez köyü yakınlarında PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker de hafif yaralandı.