Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Çankırı'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Azez kentinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (29) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştı.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, bugün Maranez köyü yakınlarında PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker de hafif yaralandı.

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Çankırı'ya şehit ateşi düştü - Sayfa 2

Şehit Yalçın Koca'nın acı haberi, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde oturan ailesine ulaştı.

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Çankırı'ya şehit ateşi düştü - Sayfa 3

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Zekeriya ve annesi Yurduşen Koca, gözyaşı döktü.

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Çankırı'ya şehit ateşi düştü - Sayfa 4

Göreve daha 11 ay önce başlamış: Şehidin ailesinin oturduğu müstakil eve Türk bayrakları asıldı. Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen Koca çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Şehit Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekâr olduğu öğrenildi.

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