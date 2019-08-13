Çankırı'da zürafa gergedan ve kılıç dişli kaplandan sonra bakın ne bulundu!

"Bu seneki buluntuları arasında deve kuşu yumurtası var": Erol, "Bu seneki buluntular arasında deve kuşu yumurtası var. Bu alanda ilk kez deve kuşu yumurtası bulduk. Deve kuşu yumurtasının küçük bir parçasını elde ettik. Diğerleriyle aynı döneme ait olan deve kuşu yumurtası fosili 8,5 milyon yıllık geçmişe sahip." diye konuştu.