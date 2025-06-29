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Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

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Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.

Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

M.F.G. (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile beraberindeki C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

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Çankırı'da özel harekat kursiyerlerini taşıyan araç TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.S.G. ve A.M.E. kurtarılamadı.

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