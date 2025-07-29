Çankırı'da öyle bir şey bulundu ki arkeologlar için servet değerinde 9 milyon yıllık

FİLLERİN ATALARI AİT TÜRLER BULUNDU

Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazı çalışmaları, bu yıl 15 kişilik ekiple yürütülüyor. Bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 300'ün üzerinde numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.