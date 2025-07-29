Çankırı'da öyle bir şey bulundu ki arkeologlar için servet değerinde 9 milyon yıllık
ÇANKIRI'da yapılan arkeolojik keşif bilim dünyasında heyecan yarattı. Arkeologlar Çorakyerler'de yaptıkları kazı çalışmasında bugün bölgede bulunmayan hayvanların fosillerini buldu. Daha ilginç olan ise bulunan fosilin 9 milyon yıllık olması.
Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında 2 metrekarelik alanda 9 milyon yıl önce yaşamış fil, gergedan ve zürafaya ait 20'nin üzerinde fosil bir arada bulundu. Bu sezon yürütülen çalışmalarda 7-8 fil, gergedan ve zürafaya ait 20'den fazla kemik de bir arada bulundu. Bu keşifler arkeologlar için hazine değerinde...
FİLLERİN ATALARI AİT TÜRLER BULUNDU
Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazı çalışmaları, bu yıl 15 kişilik ekiple yürütülüyor. Bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 300'ün üzerinde numaralı (bütüne yakın), pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.
Bu sezon yürütülen çalışmalarda 7-8 fil, gergedan ve zürafaya ait 20'den fazla kemik de bir arada bulundu. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Güler, AA muhabirine, Çorakyerler'in Türkiye'de referans lokalitelerden biri olduğunu söyledi.
Alandan çıkarılan örneklerin hepsinin memeli türlerine ait olduğunu dile getiren Kazı başkanı Gülşah Güler hazine değerindeki buluntularla ilgili şu bilgileri verdi:
-"Önceki senelerde yapılan kazılarda daha tekil fosiller ele geçirilirken, bu sene özellikle büyük memelilere ait eklemli kemikler gelmekte. Özellikle kazdığımız alanda birçok farklı hayvan cinsine ait oldukça karışmış ancak iyi korunmuş artiküle (eklemli) kemikler bulmaktayız."