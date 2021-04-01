Cankan'ın solisti Malik Ayhan son haliyle olay oldu kimse tanıyamadı
Bir döneme damga vuran Cankan grubunun üyelerinden Malik Ayhan, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarıyla ve değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
Rap müzik ile arabeski bir araya getiren Cankan, 2008 yılında grup üyeleri Malik Ayhan ve Fatih Altıntaş'ın aralarının açılması nedeniyle dağıldı. Malik Ayhan, Star TV'de ekrana gelen 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programının konuğuydu.
Fatih Altıntaş yüzünden meslektaşı İsmail YK'ye yüklendiğini belirten 43 yaşındaki şarkıcı, pişman olduğunu dile getirdi ve meslektaşına program aracılığıyla zeytin dalı uzattı.
İsmail YK'nın kendisini taklit ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt veren Malik Ayhan, "Biz aynı mahallede büyüdük, aynı kültürü aldık" şeklinde konuştu.
Kendi kendilerini piyasadan sildiklerini ve buna Fatih Altıntaş ile küsmelerinin neden olduğunu dile getiren Malik, 27 yıl sonra saçlarını kestirdi.