Caninin planı deşifre oldu! Çantayı merdivene gizlemiş, 5. silahı alacakken...
Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ve bir öğretmenin vahşice öldürüldüğü okul baskınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre 14 yaşındaki katil İsa Aras Mersinli, 5 dolu silah ve iki dolu şarjörü koyduğu çantayı okulda merdivenin altında gizledi. Bir silahı boşalttıktan sonra gidip diğerini aldı. Dört silahı kullanan Mersinli, 5.’sini almaya giderken durdurulabildi.
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nu basıp 1 öğretmen 8 öğrenciyi öldüren cani İsa Aras Mersinli’ye ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar, olayın planlı ve çok aşamalı bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. Saldırganın 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyup okula gittiği, çantayı okulda sakladığı ve tek tek silahları alarak eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Saldırganın eylem günü ve öncesine dair bilgiler, baba ifadesi, olay akışı ve yazdığı notlarla birlikte dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Baba Uğur Mersinli’nin ifadesine göre İsa Aras sabah saatlerinde uyandırıldı ancak kahvaltı yaptıktan sonra geri yattı ve okula gitmedi. Babasının “Sınav dönemi, neden okula gitmiyorsun?” sorusuna gülerek karşılık verdi ancak herhangi bir cevap vermedi.
5 TABANCA 2 ŞARJÖRLE EVDEN ÇIKTI
Annesine de tepki gösteren Mersinli, aile tarafından ikna edilemeyince evde kalmasına izin verildi. Baba Mersinli daha sonra kasaba gitmek için evden ayrıldı. Eve döndüğünde eşinin kendisine İsa’nın bir arkadaşına unuttuğu kitabı götürmek için çantasını alarak evden çıktığını ve okula gittiğini söyledi.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, saldırganın evden çıkarken 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyduğu belirlendi. Sabahçı grubun okuldan çıktığı saatlerde okula gelen caninin, öğlenci öğrencilerin bulunduğu sırada binaya giriş yaptığı tespit edildi. Okula girdikten sonra kameraların görmeyeceğini düşündüğü merdiven altına saklayan saldırganın, derslerin başlamasının ardından silahları tek tek alarak ateş açtığı ortaya çıktı.