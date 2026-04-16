Caninin arkadaşlarından olay açıklama: Takıntılı, her gördüğünü yapan...
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, bir okul arkadaşı zanlıyı anlattı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş dün tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu, İsa Aras Mersinli adlı öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayın yankıları sürerken, bu sabah okul çevresinde derin bir yas ve sessizlik vardı. Facianın yaşandığı okulda eğitim gören bir öğrenci, katil zanlısının kişilik özelliklerine dair önemli bilgiler paylaştı.
"İÇİNE KAPANIK VE TAKINTILI BİR YAPISI VARDI"
Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir okul öğrencisi, saldırganın okul içindeki tavırlarını ve genel karakterini anlattı. Zanlının çevresine karşı mesafeli ancak bir o kadar da tehlikeli bir profil çizdiğini belirten öğrenci, şu ifadeleri kullandı: "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. İçine kapanık biriydi ama yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu."
"BU OKULA GÜVENLİK ŞART"
Saldırganın okulda neredeyse hiç arkadaşı olmadığını, yalnızca kendisine benzeyen bir kişiyle görüştüğünü dile getiren tanık öğrenci, okul yönetimindeki güvenlik zafiyetine de dikkat çekti. Yaşanan can kayıplarının ardından duyduğu üzüntüyü vurgulayarak yetkililere seslendi: "Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda.
Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart."