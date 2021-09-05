'Canım istedi' diye dövdüğü için çocukları elinden alındı! Yağmur Sarnıç yeniden hamile
Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma davası devam eden Yağmur Sarnıç’ın 'aslan kocam' diye fotoğraflarını paylaştığı Baycan Şenürek'ten hamile olduğu ortaya çıktı. Yağmur Sarnıç, 3 çocuğunun velayetini onlara "canım istedi" diye şiddet uyguladığı için kaybetmişti.
Emre Aşık'la olaylı boşanma davası halen devam eden Yağmur Sarnıç'tan yeni bir skandal haber daha geldi. Emre Aşık'tan olan 3 çocuğunun velayetini onlara şiddet uyguladığı için kaybeden Yağmur Sarnıç'ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı.
Uyguladığı şiddet nedeniyle çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'tan 'Yok artık' dedirtecek bir haber daha! Emre Aşık ile olaylı boşanma davası devam eden Sarnıç'ın hamile olduğu ortaya çıktı.
Aşık ile yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen Sarnıç, geçtiğimiz aylarda Baycan Şenürek ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.
Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç’ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek’i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddia etmişti. Sarnıç ise Şenürek için ‘Aile dostum’ demişti.