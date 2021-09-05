'Canım istedi' diye dövdüğü için çocukları elinden alındı! Yağmur Sarnıç yeniden hamile

Emre Aşık'la olaylı boşanma davası halen devam eden Yağmur Sarnıç'tan yeni bir skandal haber daha geldi. Emre Aşık'tan olan 3 çocuğunun velayetini onlara şiddet uyguladığı için kaybeden Yağmur Sarnıç'ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı.