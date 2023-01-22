Cani torun itiraf etti: Ananemle teyzemi benzin döküp yaktım, kapıyı da üstlerine kilitledim
ANTALYA'dan "Böyle canilik görülmedi" dedirten haber geldi. Anneannesi ve teyzesini yakarak öldüren torun Okan Altay her şeyi itiraf etti. "Teyzemden alacağım vardı" diyen Altay, ilk ifadesinde "Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi.
Antalya’da anne ve hemşire kızının hayatını kaybettiği yangında ilgili, eve elinde bidonla geldiği iddia edilen torun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Katil torun Okan Altay, ilk ifadesinde kan donduran itiraflar geldi.
Olay, Cuma günü 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hülya Çetinkaya’nın (63) yanına, o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu O.A. (28) iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi.
Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O.A.’nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES’e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.’nın yanına geldi. Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında da tartışma çıktı.
Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken, o sırada yangını söndürmek için O.A.’nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı.