Cani torun itiraf etti: Ananemle teyzemi benzin döküp yaktım, kapıyı da üstlerine kilitledim

Anneanne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan O.A.’nın teyzesi Filiz Kaplan (46) KADES’e basarak polisten yardım istedi, ardından annesinin ile yeğeni O.A.’nın yanına geldi. Bu sefer O.A. ile Filiz Kaplan arasında da tartışma çıktı.