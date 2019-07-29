Canevim dizisine sürpriz transfer Gülperi'nin sevilen ismi kadroya katıldı

Başrollerini Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Nihan Büyükağaç, Rıza Akın ve Bedia Ener'in paylaştığı ATV'nin Canevim dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu akşam 9. bölümü yayınlanacak olan diziye, yeni bir isim dahil oldu.