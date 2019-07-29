Canevim dizisine sürpriz transfer Gülperi'nin sevilen ismi kadroya katıldı
ATV'de yayın hayatına başlayan Canevim dizisinin kadrosuna bir isim daha katıldı. Diziye transfer olan oyuncu, son olarak Show TV'de final yapan Gülperi dizisinde karşımıza çıkmıştı.
Başrollerini Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Nihan Büyükağaç, Rıza Akın ve Bedia Ener'in paylaştığı ATV'nin Canevim dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu akşam 9. bölümü yayınlanacak olan diziye, yeni bir isim dahil oldu.
Son olarak Show TV'de başrollerini Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Gülperi dizisinde rol alan Fulya Aksular, Canevim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sevilen isim, geçmişten bugüne gizemli sırlarıyla çıkıp gelen 'Nevra' karakterini canlandıracak.
Peki Fulya Aksular kimdir?: Kökeni Yugoslavya, Bosna Hersek olan oyuncu tiyatroya ablasını bir gösteride izledikten sonra başlamaya karar vermiştir. 42 yaşında olan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Bölümü mezundur.
Oyuncu aynı zamanda İstanbul Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Oyuncu dans etmeyi ve şarkı söylemeyi de en az oyunculuk kadar iyi yapmaktadır.