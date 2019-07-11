Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı

Dizinin 15 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak 7. Bölümünde Simla karakteriyle Esin Alpogan Mertsöz, Yener karakteriyle ise Yusuf Baymaz kadroya dahil olacak. Peki daha önce farklı rollerde gördüğümüz bu iki oyuncu kimdir?