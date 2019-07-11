Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı

Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı

ATV'nin yaz sezonunda ekranlara sunduğu Canevim dizisi, yayınlandığı ilk 6 bölümüyle oldukça beğenilirken, diziye iki yeni oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.

Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı - Sayfa 1

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in bulunduğu Canevim dizisi, yeni oyuncularla kadrosunu genişletiyor. Yayınlandığı Pazartesi günleri reytinglerde zirveye oynayan diziye önümüzdeki bölümde iki ünlü oyuncu dahil olacak.

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Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı - Sayfa 2

Dizinin 15 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak 7. Bölümünde Simla karakteriyle Esin Alpogan Mertsöz, Yener karakteriyle ise Yusuf Baymaz kadroya dahil olacak. Peki daha önce farklı rollerde gördüğümüz bu iki oyuncu kimdir?

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Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı - Sayfa 3

Esin Alpdoğan Mertsöz kimdir?: 1979 yılında aslen Ankara’da dünyaya gelen Esin Alpoğan Türkiye dışında, Yunanistan, Hollanda ve İsviçre’de yetişmiştir.

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Canevim dizisine iki bomba transfer! Sevilen oyuncular kadroya katıldı - Sayfa 4

Fransız okullarında okumuş ardından Amerika University of Massachusetts Tiyatro ve İletişim okumuş, bir yıl Londra’da değişim programı için Goldsmiths College’de eğitim almıştır. 2004 yılında Londra Academy of Music and Dramatic Arts’tan mezun olmuştur.

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