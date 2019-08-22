Caner Erkin'le kavga mı ettiler Şükran Ovalı açıkladı: Üzülerek söylüyorum ki...
Geçtiğimiz günlerde kızlarının doğum gününde gergin anlar yaşadıkları söylenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı cephesinden ilk açıklama geldi.
2017 yılında hayatlarını birleştiren Caner Erkin'le Şükran Ovalı'nın geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Mihran Ela isimli kızlarının geçtiğimiz gün birinci yaş günü partisi vardı. Ancak Erkin ve Ovalı çiftinin partide gergin anlar yaşadığı söylendi.
Önceki gün bir yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şükran Ovalı, mekan çıkışı haklarında çıkan kavga haberleriyle ilgili sorulara yanıt verdi. Ovalı, şu ifadeleri kullandı:
Biz çok mutluyuz: "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!"
Öte yandan Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızının doğum gününü bu kareyi paylaşarak "Yeri dolucak bir söz bilmiyorum.. Tek bildiğim son nefesime kadar seni çok seveceğim. Aşk kızı, can parçam. Mihran Ela'm iyi ki doğdun Babaam." kutlamıştı.