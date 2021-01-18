Caner Erkin Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest yaptı bununla da kalmadı!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı. Erkin, Ovalı'ya 1 milyon TL değerinde hediye aldı.
Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 4 sene önce, 2017 yılında dünyaevine girdi. İkili, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen Caner Erkin ve Şükran Ovalı, mutlu beraberliklerine sürprizlerle devam ediyor.
Son olarak Caner Erkin, eşi ve kızı için kesenin ağzını açtı. Erkin, Ovalı’ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için lüks bir araç hediye etti.
Hürriyet'ten haberine göre, Caner Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik lüks bir araç satın aldı ve özel şoför tahsis etti.
Şükran Ovalı: 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirlidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur.