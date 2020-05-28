Caner Erkin Şükran Ovalı'nın kapısında yattığını itiraf etti bakın nasıl ikna etmiş
Caner Erkin, katıldığı canlı yayında oyuncu eşi Şükran Ovalı hakkında açıklamalarda bulundu ve eşini evliliğe ikna etmek için çok çaba sarf ettiğini söyledi.
Şükran Ovalı, 2017 yılında hayatını futbolcu Caner Erkin ile birleştirmiş, ikili 2018 yılında evliliklerini kızları Mihran Ela ile taçlandırmıştı. Caner Erkin, ilişkilerine dair detayları ve öncesini katıldığı bir canlı yayında anlattı.
Erkin, ilişkinin başlamasında kendi inadının büyük bir rol oynadığını ve hatta Şükran Ovalı'nın kapısında yattığını söyledi. Ovalı tarafından birçok kez reddedildiğini söyleyen Erkin, şunları söyledi:
"Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu."
Peki, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir’lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur.