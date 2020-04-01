Caner Erkin Şükran Ovalı'nın doğum günü işte böyle kutladı 35. yaşına bastı
2017 yılında evlenen Şükran Ovalı ve Caner Erkin, karantina günlerinde özel günü atlamadı. Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.
Şükran Ovalı, 2017 yılında hayatını futbolcu Caner Erkin ile birleştirmiş, ikili 2018 yılında evliliklerini kızları Mihran Ela ile taçlandırmıştı. Mutlu evliliklerini zaman zaman sosyal medyaya taşıyan Ovalı'nın doğum gününü Erkin, romantik bir mesajla kutladı.
Şükran Ovalı'nın pastasını üflediği anların fotoğrafını yayımlayan Caner Erkin, paylaşımına "Beraber yaşlanacağız inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım" notunu düştü.
Caner Ekin'in romantik notuna Şükran Ovalı da cevapsız kalmadı. Ovalı, cevap olarak, ''En kıymetli iyikimsiniz.. Canım ailem'' yorumunu yaptı.
Peki, yeni yaşına basan Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirlidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur.