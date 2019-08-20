Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı ilk kez kızının fotoğrafını paylaştı
Futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, kızları Mihran Ela'nın fotoğrafını ilk kez paylaşarak kızının 1. yaş gününü kutladı. Ovalı'nın kızı için yazdığı sözler herkesi duygulandırdı.
2017 Yılında futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştirerek 2018 yılında kızları Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, bir senenin ardından ilk defa kızının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ovalı, 1. yaş günü için kızına yazdığı not ile de duygulandırdı.
Kızının doğum gününde ilk kez fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Ovalı, karelere şu duygusal sözleri not düştü: ''Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi.. Mihranım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi.
Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ.. Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende. Yeniden keşfettim her şeyi.. Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim.
Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin.. Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara.''