Caner Erkin Asena Atalay davasında 50 bin TL istemişken neden kararın 3 bin TL olduğu ortaya çıktı!
Asena Atalay’ın eski eşi Caner Erkin’e açtığı aylık 50 bin lira iştirak nafakası davasının neden 3 bin TL ile karara bağlandığı ortaya çıktı!
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e, eski eşi Asena Atalay'ın aylık 50 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada 3 yıl sonra karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ile Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz katıldı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla oğlu için açtığı nafaka davasında Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti.
Atalay oğlunun barınma giderleri , sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.
Mahkeme, Caner Erkin'in oğlu Çınar'a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Bunun nedeni ise, futbolcunun mahkemeye sunduğu belgelerin olduğu öğrenildi.