Caner Erkin - Arda Turan bombası! Galatasaray'a yıldız yağacak

Al Nasr ile kiralık sözleşmesi sona eren Maicon, Galatasaray’a geri döndü... Ancak, Arap basını iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiğini ve Brezilyalı oyuncunun gelecek sezonda da Suudi ekibinin formasını giyeceğini duyurdu. Arabic.sport360.com’un haberine göre; Al-Nasr, Galatasaray’a 31 yaşındaki stoper için tam 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Mali anlamda zorda olan Cim Bom ise bu teklife sıcak bakıyor.