Caner Erkin - Arda Turan bombası! Galatasaray'a yıldız yağacak
Galatasaray, Arda Turan ile Caner Erkin ile anlaştı. Milli futbolcular 10 yıl aradan sonra Galatasaray'da tekrar buluşacak. Ayrıca Galatasaray, transferde yıldız isimleri kadrosuna katacak.
Al Nasr ile kiralık sözleşmesi sona eren Maicon, Galatasaray’a geri döndü... Ancak, Arap basını iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiğini ve Brezilyalı oyuncunun gelecek sezonda da Suudi ekibinin formasını giyeceğini duyurdu. Arabic.sport360.com’un haberine göre; Al-Nasr, Galatasaray’a 31 yaşındaki stoper için tam 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Mali anlamda zorda olan Cim Bom ise bu teklife sıcak bakıyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba. 2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Karius ayrıldıktan sonra kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Beşiktaş, yeni sezonda eldivenleri Silviu Lung’a vermek istiyor. Kayseri ile sözleşmesi bitecek olan Rumen kaleciye 2+1 yıllık teklif yapıldı.
Fenerbahçe, dış transferde ilk imzasını Arjantinli futbolcu ile atacak. Kanatlarda ve on numarada oynayan 31 yaşındaki Tangocu ile 2+1 yıllığına el sıkışan Fenerbahçe 1 yıl daha sözleşmesi olan Perotti için kulübü Roma ile de her konuda anlaştı. İtalyanlar fikir değiştirmezse Diego Perotti, çubuklu formayı giyecek