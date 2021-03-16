Caner Cindoruk Arjantin yolcusu Kanal D Sadakatsiz'in başrolü yıktı ortalığı
Sadakatsiz dizisinde Volkan'ı oynayan Caner Cindoruk, yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip. Pandemiden sonra Arjantin yolcusu...
Cansu Dere ve Melis Sezen ile beraber Sadakatsiz dizisinde fırtınalar estiren Caner Cindoruk'un ünü Türkiye'yi aştı. Yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip Cindoruk, Arjantin’de yayımlanan 'Corta Por Lozano’ adlı programın canlı yayınına konuk oldu.
"Yayınlanan dizilerinizin bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz? Arjantin’de diziniz yayınlandığında hayat duruyor" sorusuna Cindoruk, şu cevabı verdi:
"Aslında bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim ama inanılmaz mesajlar alıyoruz.''
"Arjantin’e gelmek ister misiniz?" sorusuna oyuncu, "Daha önce gelmedim ancak çok istiyorum. Özellikle futbol konusunda Arjantin’i takipteyim. Arjantin bana otantik gelen ülkelerin başında geliyor. Pandemiden sonra kesinlikle gelmek istiyorum'' cevabını verdi.
İspanya’da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve George Clooney ile karşılaştırılan oyuncu, birkaç ay önce İspanya’nın EL Espanol gazetesine röportaj vermişti.