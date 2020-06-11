Caner Çalışır'ın ardından o yorumlar Hatice'yi çıldırttı! Siz insan olamazsınız

"Gerçekten hayretler içerisinde okuyorum yazdıklarınızı... Ölmüş bir insanın arkasından demediğinizi bırakmadınız. Siz insan olamazsınız gerçekten... Peşi şimdi ben soruyorum sizlere cennetlik misiniz? Ölünün arkasından konuşulmaz diye bir tabir vardır.