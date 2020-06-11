Caner Çalışır'ın ardından o yorumlar Hatice'yi çıldırttı! Siz insan olamazsınız
Sosyal medya fenomeni DJ Caner Çalışır'ın ölüm haberi herkesi şoke etti. Çalışır'ın arkasından yapılan kötü yorumlara ise şarkıcı Hatice çok sert tepki gösterdi.
Kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden sosyal medyada ünlendikten sonra DJ'lik yapmaya başlayan fenomen Caner Calışır'ın hayatını kaybetmesi herkesi derin bir yasa boğdu. Caner Çalışır'ın vefatının ardından gelen kötü yorumlar yuh dedirtti. Şarkıcı Hatice ise gelen o yorumlara sert çıkarak tepki gösterdi.
Hakan Kakız ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır, dün Arnavutköy Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Bir süredir küs oldukları söylenen Kerimcan Durmaz ise cenazede zor anlar yaşadı.
Caner Çalışır'ın hayatını kaybetmesinin ardından gelen kötü yorumlara ise ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şu ifadelere yer verdi:
"Gerçekten hayretler içerisinde okuyorum yazdıklarınızı... Ölmüş bir insanın arkasından demediğinizi bırakmadınız. Siz insan olamazsınız gerçekten... Peşi şimdi ben soruyorum sizlere cennetlik misiniz? Ölünün arkasından konuşulmaz diye bir tabir vardır.