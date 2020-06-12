Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü? Murat Övüç'ten olay itiraflar
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz'a katılan Murat Övüç'ten geçtiğimiz gün vefat eden Caner Çalışır'ın ölümüne dair ilginç itiraflar geldi.
DJ Caner Çalışır, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti. Ani ölüm haberiyle şoke eden Caner Çalışır'ın ölümüne dair ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hepsini bir bir anlattı.
Caner Çalışır'ın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddiaları konuşulurken Övüç, o iddiaları böyle yanıtladı:
''Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' dedi. Tanıdıklarım koronadan sebep çok dolu dedi.''
''Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu. Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler.''
''Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış.''