Caner Çalışır Kerimcan Durmaz'la küs mü öldü? Özgür Aras her şeyi anlattı
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'la küs olduğu iddiasının ayrıntılarını reklamcı Özgür Aras anlattı.
2016 yılında yürekleri ağza getiren Caner Çalışır, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmış fakat iyileşmişti. Sabaha karşı gelen acı haber ise herkesi yıktı. Caner Çalışır, geçirdiği kalp krizi sonucunda 31 yaşında hayata veda etti.
Kerimcan Durmaz'la çektiği videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözüyle tanınan Caner Çalışır, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Fakat genç fenomenin Kerimcan Durmaz'la küs olarak öldüğü iddia edildi.
Ünlü reklamcı Özgür Aras, Caner Çalışır için sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımda Kerimcan Durmaz'la Caner Çalışır hakkında şunları yazdı:
''Kanal D’de Seda Sayan ‘Sabahların Sultanı’nını yaparken program asistanımızdı Caner Çalışır. Kulis kapısının önünde Seda Sayan’ı hayranlıkla izlerken bulurdum onu hep.''