Candan Erçetin'den sevgilisi Hakan Karahan'a ilginç doğum günü hediyesi
Candan Erçetin, 26 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Karahan'a aldığı doğum günü hediyesiyle herkes şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin'in 26 yıllık sevgilisi Hakan Karahan ile aşkı hala dolu dizgin devam ediyor. Doğa ile iç içe yaşamayı seven Erçetin, yılın belli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı köyündeki çiftliğinde vakit geçiriyor. Sevgilisi Hakan Karahan'ın da Candan Erçetin gibi doğayı ve hayvanları sevdiği ise Erçetin'in hediyesi ile ortaya çıktı.
Candan Erçetin, Hakan Karahan'ın 60. yaş gününde doğum günü hediyesi olarak olarak iki tane keçi hediye etti. Snob Magazin'in özel haberine göre, Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi.
Öte yandan Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.
Peki, Candan Erçetin'in sevgilisi Hakan Karahan kimdir?
Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır ve yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.