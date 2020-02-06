Candan Erçetin'den sevgilisi Hakan Karahan'a ilginç doğum günü hediyesi

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin'in 26 yıllık sevgilisi Hakan Karahan ile aşkı hala dolu dizgin devam ediyor. Doğa ile iç içe yaşamayı seven Erçetin, yılın belli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı köyündeki çiftliğinde vakit geçiriyor. Sevgilisi Hakan Karahan'ın da Candan Erçetin gibi doğayı ve hayvanları sevdiği ise Erçetin'in hediyesi ile ortaya çıktı.