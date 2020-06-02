Candan Erçetin bilinmeyen hastalığını ilk kez itiraf etti! Herkes şok oldu
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, senelerdir neden sahnede gözleri kapalı şekilde şarkı söylediğini anlattı. Erçetin, ışık alerjisi hastalığı yüzünden gözlerini kapattığını söyledi.
Candan Erçetin, yıllardır sahnede gözü kapalı şarkı söylemesinin nedenini açıkladı. Pandemi süreciyle birlikte sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanmaya başladığını söyleyen Erçetin, ışık alerjisi nedeniyle sahnede gözleri kapalı şarkı söylediğini aktardı.
"Dudaklarım uçukluyor": Başarılı şarkıcı Erçetin şunları kaydetti: Güneşe çıkmıyorum. Beyaz tenliler güneş alerjisine fazla kapılıyor. Benim uçuğum da var, bir tür herpes. Güneşe çıkınca bütün dudaklarım uçukluyordu. Bu böyle devam etti.
"En az 2 binlik ışık vuruyor": O kadar uzun oldu ki güneşe çıkmayalı. Gözümde de güneş ve ışık alerjisi var. Yaşarmaya başlıyor, onu refleks olarak geliştirdim. Sahnede genelde gözlerim kapalı şarkı söylüyorum çünkü gözlerime bütün konserlerde en az 2 binlik ışık vuruyor.
Candan Erçetin Kimdir?
Candan Erçetin (d. 10 Şubat 1963), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve öğretmen. Yirmi yılı aşkın şarkıcılık kariyeri boyunca, insan hayatını konu alan şarkılar hazırlayıp seslendirmesiyle tanındı. Albümlerini pek fazla tanıtım yapmadan çıkarmasına rağmen yine de çalışmalarının çok satarak dinleyici tarafından benimsenmesiyle birçok kez takdir edildi.