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Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşiktaş'taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşiktaş'taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak seçmenler Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda "1245" nolu sandığa geldi.

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Candan Erçetin, Beşiktaş'ta bir okulda sandık kurulu üyesi oldu

Oy pusulalarını burada görevli sandık kurulu üyesi Erçetin'den alan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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