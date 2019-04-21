Canan Karatay'ı kızdıracak yumurta haberi

İnsaların gezen tavuğa yönelmesi ile haksız rekabete uğraklarını ileri süren Pala şu ifadeleri kullandı: "Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir. Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak"