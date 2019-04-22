Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta....

Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta....

Güçlü bir protein kaynağı olan yumurta, doğru pişirildiğinde anne sütü kadar değerli oluyor. Ancak uzmanlara göre gereğinden fazla sağlığımızı tehlikeye atabiliyor!

Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta.... - Sayfa 1

Kahvaltı masalarını süsleyen yumurta; rafandan, az pişmiş, kayısı, çok pişmiş bir şekilde ya da omlet olarak tüketilebiliyor. Özellikle diyet yapanların tercihi olan yumurta haşlamasına Canan Karatay önemli bir açıklama getiriyor.

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Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta.... - Sayfa 2

Öncelikle omlet pişirirken tavaya eklediğiniz sucuk, salam, sosis gibi fabrikasyon ürünler, yumurtanın sağlık değerini düşürüyor. Bunun için en sağlıklısı tereyağında pişirilen sade omlet

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Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta.... - Sayfa 3

Gelelim haşlanmış yumurtaya... Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın rafadan tüketilmesinden yana. Protein açısından güçlü olan gıdayı tüketirken ilk tercihiniz rafadan ikinci tercihiniz ise kayısı kıvamında olsun

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Canan Karatay'dan uyarı: Çok katı haşlanan yumurta.... - Sayfa 4

Çünkü çok fazla haşlanmış katı yumurtanın sarısının etrafında yeşil, gri renk oluşursa o yumurta doğal olmaktan çıkar. Prof. Dr. Canan Karatay grileşen yumurta sarısının kanserojen maddeye dönüştüğünü söylüyor.

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