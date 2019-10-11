Canan Karatay'dan kanseri önleyen bomba öneri: Hiçbir hastalık kalmaz

''Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin": Toksik bir dünyada yaşıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, Mut öyle değil Mut çok şanslı bir memleket. Toroslardan gelen esinti bambaşka. Fakat bütün dünyada büyükşehirde yaşayanlar, İstanbul’da yaşayanlar, Ankara’da İzmir’de yaşayanlar hava kirli, su kirli, yiyecekler biliyorsunuz hepsi tarım ilaçlı, zehirli. Fakat Mut’ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin" şeklinde konuştu.