Canan Karatay'dan ezber bozan tavsiye: Kurtlu elma yiyin

Yaptığı her açıklamasıyla gündeme oturan Canan Karatay, yine çarpıcı önerilerde bulundu. Bazı hastalıkların çevresel olduğunu ve yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını belirten Karatay, ancak birçok kişinin bunu bilmediğini kaydetti.