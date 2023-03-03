Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi, tek şartını açıkladı
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Kafein bakımından zengin olan Türk kahvesinin çocuklara faydası olduğunu belirten Karatay, çocuklara bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve tek şartını açıkladı. İşte Canan Karatay'ın o açıklaması...
Prof. Dr. Canan Karatay, gelişim çağındaki çocukların beslenmesi konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.
Türk kahvesinin çocuklara inanılmaz faydaları olduğunu belirten Canan Karatay, bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yetişkinler konusunda bile uzmanlar sınırlı sayıda Türk kahvesi tüketilmesi gerektiğini açıklarken Karatay'ın, çoçuklar için söylediği "bol bol Türk kahvesi içebilirler" sözleri merak uyandırdı.
Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini, ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: