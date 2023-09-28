Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber! Bunu duyduktan sonra yemeyeceksiniz!

Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu ifade eden Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" dedi.