Canan Karatay'a büyük destek! Yüzde 50 kelle paçanın koronadan koruduğuna inanıyor

"Alınan sonuçlar, Türkiye’de komplo teorilerine inananların oranının yüksek olduğunu gösteriyor" diyen Prof. Dr. Erdoğan, "Eğitim seviyesi ortaöğretim olanlar, emekliler ve işsizler; diğer kişilere göre komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar” tespiti yaptı.