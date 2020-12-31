Canan Karatay'a büyük destek! Yüzde 50 kelle paçanın koronadan koruduğuna inanıyor
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi’nin salgın dönemiyle ilgili bilgi kirliliği araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Virüsün herkesi evde tutmak isteyen hükümetlerin işi olduğuna inananların oranı yüzde 28 çıkarken, yüzde 50'lik bir kesim ise hala kelle paça çorbasının koronavirüsten koruduğuna inanıyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, koronavirüsün ortaya çıkardığı komplo teorilerini araştırdı. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün yürüttüğü infodemi (bilgi kirliliği) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında, 10 binden fazla tweet analiz edilirken, 1629 kişiyle de anket çalışması yapıldı. Komplo teorileri ve tanınmış ekran yüzlerinin tavsiyelerinin kamuoyunda bir hayli destek bulduğunu ortaya koydu. Canan Karatay'ın 'Kelle Paça koronadan korur" tezine inananların oranı Karatay'ın halk nezdindeki etkinliğini de gözler önüne serdi.
Çalışmanın sonuçlarını yorumlayan Prof. Dr. Emre Erdoğan şu bilgileri paylaştı: “Görüşülenlerin yüzde 77’sinin dünyada halkın hiç haberdar olmadığı önemli şeyler olduğuna, yüzde 63’ünün siyasetçilerin kararlarının ardındaki gerçek niyetlerini vatandaşlara söylemediğine, yüzde 51’inin siyasi kararları etkileyen gizli örgütler olduğuna ve yüzde 45’inin hükümetin bütün vatandaşları gözetlediğine inandığını gördük" dedi.
"Alınan sonuçlar, Türkiye’de komplo teorilerine inananların oranının yüksek olduğunu gösteriyor" diyen Prof. Dr. Erdoğan, "Eğitim seviyesi ortaöğretim olanlar, emekliler ve işsizler; diğer kişilere göre komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar” tespiti yaptı.
‘ABD ya da Çin üretti’
Prof. Dr. Erdoğan pandemi döneminde paylaşılan en yaygın komplo teorilerini şöyle aktardı;
- Görüşülenlerin yüzde 56’sı virüsün ABD ya da Çin gibi büyük güçler tarafından üretildiğine inanıyor.