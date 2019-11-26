Canan Karatay yiyen 95 yaşına kadar yaşıyor dedi! Fiyatı yüzde 100 zamlandı

Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağı fiyatı yüzde 100 zamlandı ve 50 TL oldu. Kuyruk yağı don yağı ve iç yağ olarak da bilinir. Bugün kuyruk yağının lezzetinin yanı sıra, faydalarından bahsedeceğiz. Kuyruk yağı nedir, kuyruk yağı faydaları nelerdir?