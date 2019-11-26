Canan Karatay yiyen 95 yaşına kadar yaşıyor dedi! Fiyatı yüzde 100 zamlandı
Canan Karatay kuyruk yağı yiyem 95 yaşına kadar yaşıyor deyince yağa talep arttı. Yağın kilosu 25 liradan 50 liraya çıktı.
Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağı fiyatı yüzde 100 zamlandı ve 50 TL oldu. Kuyruk yağı don yağı ve iç yağ olarak da bilinir. Bugün kuyruk yağının lezzetinin yanı sıra, faydalarından bahsedeceğiz. Kuyruk yağı nedir, kuyruk yağı faydaları nelerdir?
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur yaptığı açıklamada, kuyruk yağını özellikle kebapçıların kullandığını belirterek, "Canlı hayvan ihracatından dolayı elimizde darlık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla bu ihracat durduruldu. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Doğu illerinde 45 liraya kadar düştüğünün bilgisi geldi” diye konuştu.
Kuyruk yağı nedir?
Kuyruk yağı, genellikle hayvanların omurgasının sonunda kuyruk bölümünde birikin yağlı kısımdır. Oda sıcaklığında da katı bir haldedir. Kuyruk yağına don yağı ismi de verilir.
Mutfakta yemeklere lezzet vermesi için kullanılır. Hatta don yağı sabunun en önemli ham maddesidir. Aynı zamanda mum yapımında da bu yağdan faydalanılır.