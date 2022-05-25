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Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

Kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, bazı yiyeceklerin asla yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. 

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Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

 Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

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Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. 

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Canan Karatay yasak listesini açıkladı bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin!

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor. 

İşte Canan Karatay'ın yasak listesi...

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