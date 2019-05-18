Canan Karatay tıptaki en büyük yalanı açıkladı! İşte uzak durulması gereken besinler

Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli.