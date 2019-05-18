Canan Karatay tıptaki en büyük yalanı açıkladı! İşte uzak durulması gereken besinler
İşlem görmemiş ve pakete girmemiş besinlerin kalbi koruduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, "Damarı tıkayan trans yağlardır, şekerdir, insülin hormonu yüksekliğidir” dedi.
Kalbi koruyan besinlerin doğal, işlem görmemiş ve pakete girmemiş besinler olduğunu belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Bol su içeceksiniz, doğal köy tereyağı yiyeceksiniz. Kalp krizini önlediği gösterilmiştir. Doğal zeytinyağı, az piş yumurta tüketeceksiniz. Yumurta, şeker hastalığını da önler. Kalp krizinin temelinde şişmanlık ve şeker hastalığı yatar” diye konuştu.
Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli.
Trans yağ..: Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır.
Kolesterolü düşürür: O artık yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler” ifadelerini kullandı.