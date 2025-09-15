Canan Karatay mucizesi mi? Serdar Ortaç krem işini açıkladı
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, Prof. Dr. Canan Karatay'ın kendisine krem verdiği ve bu sayede iyileştiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Uzun yılllar Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçen haziranda Harbiye Açıkhava'da verdiği konserde "Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum" demişti.
Sosyal medyada Ortaç'ın iyileşmesinin nedeni Prof. Dr. Canan Karatay olduğu iddia edildi. Instagram hesabından açıklama yapan Ortaç ise iddiaları yalanladı:
"İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. "
"Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı."