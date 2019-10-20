Canan Karatay kırmızı etin faydalarını anlattı en sağlıklı et bakın neymiş
KAYSERİ’de düzenlenen 3. Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla buluşacak olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin faydalarından bahsetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Sun Fuarcılık tarafından organize edilen 3. Kayseri Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü isimler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bugün öğlen Kayseri 3. Kitap Fuarında vatandaşlarla buluşacak olan Prof. Dr Canan Karatay, sabah Kayseri’ye geldi.
Karatay, pastırmanın pişmemiş et olduğu için en sağlıklı et olduğunu söyledi. Canan Karatay, son günlerde konuşulan pastırma ve sucuğa karıştırılan tek tırnaklı ve beyaz et ile ilgili de başkanların konuşmak yerine halkı kandıran üreticilere ceza vermesi gerektiğini söyledi.
Kayseri Kitap Fuarı’nın gezdikleri arasında en düzenli ve en iyi ayarlanmış fuar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, şunları söyledi:
“Bu kitap fuarına 3. gelişimiz ve Kayseri Kitap Fuarı da gezdiğim bütün fuarlar arasında en iyi ayarlanmış, düzenlenmiş ve çok kaliteli bir fuar. Herkesin fuara koşmasını ve kitaplarla buluşmasını istiyorum ve okurları kitaplarla buluşturmak için çok büyük ve ciddi olarak halk için düzenlenmiş bir proje olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan herkesi kutluyorum ve tebrik ediyorum.