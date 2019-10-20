Canan Karatay kırmızı etin faydalarını anlattı en sağlıklı et bakın neymiş

“Bu kitap fuarına 3. gelişimiz ve Kayseri Kitap Fuarı da gezdiğim bütün fuarlar arasında en iyi ayarlanmış, düzenlenmiş ve çok kaliteli bir fuar. Herkesin fuara koşmasını ve kitaplarla buluşmasını istiyorum ve okurları kitaplarla buluşturmak için çok büyük ve ciddi olarak halk için düzenlenmiş bir proje olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan herkesi kutluyorum ve tebrik ediyorum.