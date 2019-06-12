Canan Karatay kesin bir dille uyardı: Kanseri falan korumaz kanser yapar!

Saf tereyağı ile yumurta yiyin: Her gün fazla değil 20-30 dakika hareket edin. Fazla değil. Sabah yumurtası çok önemli. Bilhassa saf tereyağı veya köy tereyağı ile beraber yumurta yerseniz bütün gün yeme ihtiyacınız olmuyor. Ama bakın onun yanında ekmek ve hiçbir türlü şeker yemeyeceksiniz.