Canan Karatay kesin bir dille uyardı: Kanseri falan korumaz kanser yapar!
Fox TV'de yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Canan Karatay, "Bir kere bütün sebzeler ilaçlandığı zaman kanser olursunuz." diyerek 'Hangi domates yenmelidir?' sorusunu yanıtladı.
Sağlık adına yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen ve ekmeğe karşı adeta savaş açan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, Ramazan Bayramı'nın bitmesinin ardından alınan şekerleri geri vermenin yöntemlerinden de bahsetti.
Çağla Şikel'in programına konuk olan Karatay, "En süper besin yumurtadır" diyerek bayramda alınan şekerin nasıl vücuttan atılacağı hakkında şu şekilde konuştu: Herkes yumurta yesin bol bol ama köy yumurtası olacak.
Hangi yumurtalar tercih edilmeli?: "Yani açıkta dolaşan, börtü böcek yiyen hayvanların yumurtası olacak. O zaman hakikaten bu bayramda alınan şekerleri arındırırsınız. Ve bol su için."
Saf tereyağı ile yumurta yiyin: Her gün fazla değil 20-30 dakika hareket edin. Fazla değil. Sabah yumurtası çok önemli. Bilhassa saf tereyağı veya köy tereyağı ile beraber yumurta yerseniz bütün gün yeme ihtiyacınız olmuyor. Ama bakın onun yanında ekmek ve hiçbir türlü şeker yemeyeceksiniz.